ГСК «Югория» - мы стали еще ближе

В октябре 2020 года ГСК «Югория» открыла в нашем регионе сразу пять новых подразделений Фото: материалы пресс-служб

Мы беседуем с директором Тульского филиала компании Оксаной Макаровой.

- Оксана Вячеславовна, в последнее время Югория активно наращивает региональную сеть…

- Именно так. Несмотря на широкое внедрение цифровых сервисов, компания увеличивает количество агентств в регионах России: только в октябре 2020 года создано 12 новых подразделений. Не исключение и Тульская область – месяц назад были открыты сразу пять агентств: «Тульское», Новомосковское», «Щекинское», «Веневское» и «Донское». Это повысило уровень доступности и удобства клиентов, проживающих в том числе и в отдаленных районах области. Нам важно, чтобы клиенты и агенты видели: компания «Югория» пришла всерьез и надолго, ее офис рядом, сюда можно приехать в удобное время, чтобы решить любые вопросы, связанные со страхованием.

Новые офисы современные и комфортные, здесь доступны все продукты и услуги компании. Клиенты получили удобную локацию для приобретения страхового полиса, возможность получить квалифицированную и оперативную помощь при заключении/пролонгации договоров, а также при урегулировании убытков.

Директор Тульского филиала компании "Югория" Оксана Макарова Фото: материалы пресс-служб

- В Югорию вы пришли недавно, за плечами огромный опыт работы в топ-менеджменте в сфере страхования. Вас хорошо знают как профессионала и ответственного руководителя… Не было сомнений, ведь вы возглавили филиал в непростое для всех время?

- Смысл нашей жизни - в развитии. Нельзя останавливаться, если ты понимаешь, что можешь сделать больше! Надо не бояться принимать решения, расширять горизонты и идти вперед. А период спада в экономике, про который вы говорите, можно использовать как точку роста, в том числе личностного.

Моя ближайшая цель - максимально усилить бренд «Югория» в регионе, развить продажи приоритетных продуктов, сделать так, чтобы каждый наш клиент был максимально защищен и уверен в завтрашнем дне.

- Расскажите в целом о компании и ее позициях на страховом рынке.

- «Югория» - классическая агентская компания, работающая на рынке более 20 лет. Главная цель - высокое качество страховых услуг. Сегодня мы предоставляем клиентам порядка 60 страховых продуктов, специализируясь на автостраховании (ОСАГО, КАСКО), страховании имущества (дома, квартиры, дачи), страховании от несчастного случая и других актуальных видах. Наши основные преимущества: надежность и оперативные выплаты.

С каждым годом «Югорию» выбирают все больше клиентов: ежегодно компания заключает около 2 млн договоров с физлицами и более 40 тысяч – с юридическими. Региональная сеть компании - около 500 филиалов и агентств в 65 регионах России.

Компания постоянно развивается и растет как количественно (увеличиваются доли рынка, число офисов и договоров, сотрудников и агентов), так и качественно: создаются новые продукты, растут позиции в народных рейтингах, которые формируются по отзывам клиентов на федеральных интернет-ресурсах Банки.ру, АСН, Рустраховка.

Югория по праву гордится высоким качеством урегулирования убытков. Клиенты высоко оценивают оперативность и профессионализм наших сотрудников в этом направлении. Компания ценит каждого клиента, тщательно рассматривает поступающие претензии, предоставляя подробные разъяснения по каждому отзыву.

- Сейчас много разговоров об изменениях расчета стоимости ОСАГО…

- Теперь страховщики могут сами определять стоимость полиса согласно списку определенных факторов. В их числе могут быть семейное положение водителя и количество у него детей, возраст и пробег ТС, наличие в автомобиля телематического устройства, считывающего стиль вождения, количество допущенных в течение года нарушений ПДД, зафиксированных инспектором и др. Это дает страховщикам больше свободы в тарификации.

«Югория» в этой ситуации постарается как можно дольше не повышать стоимость ОСАГО. Аккуратные водители будут страховаться по меньшим тарифам, чем неопытные и аварийные, - это предусматривается и тарифной сеткой по возрасту и стажу водителей. Но в любом случае второй этап реформы либерализации тарифов мы планируем провести без резких колебаний.

- Из-за роста стоимости полиса ОСАГО не все водители его приобретают. Что делать, если на дороге столкнулись с нарушителем, у которого нет полиса?

- Да, стоимость ОСАГО растет: дорожают запасные части и услуги автосервисов. Из-за снижения покупательской способности часть водителей, к сожалению, ездят без него. В результате добросовестные водители рискуют здоровьем и имуществом.

В этой ситуации выручит один из популярных продуктов нашей компании - полис «Ремонт у дилера» («РУД»). При невысокой цене – от 990 рублей за год — он гарантирует, что ваш автомобиль будет отремонтирован на «СТО дилера», даже если у виновника ДТП не было полиса ОСАГО. С полисом «РУД» все вопросы возьмем на себя мы, а клиент получит отремонтированную машину.

- Если говорить об итогах года, каковы они для компании. И какие задачи намечены на 2021 год?

- Югория стабильно демонстрирует положительный финансовый результат: чистый совокупный доход по итогам 2019 года составил 688 млн рублей.

Агентство «Эксперт РА» в сентябре 2020 года подтвердило рейтинг финансовой надежности СК «Югория» на уровне ruА. Среди партнеров компании – более 600 ведущих автохолдингов во всех регионах России. 17 ноября Югория отметила 23-й день рождения. Праздник в этом году компания встретила с обновленным логотипом. Теперь наш знак по-настоящему отражает сущность Югории, которая из небольшого регионального страховщика выросла в крупную федеральную компанию.

Свои ближайшие перспективы «Югория» связывает с расширением присутствия в регионе и внедрением еще более высоких стандартов в работе. Мы будем набирать специалистов как в штат, так и по договору, с хорошими комиссионными условиями. Цифровизация не отменят главную фигуру компании - ее агентов: доверие к компании, присутствующей в реальном, а не в виртуальном пространстве, гораздо выше.

ГСК «Югория», агентство «Тульское»:

Тула, ул. Советская, 59, тел. 8 (4872) 38-57-70.

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