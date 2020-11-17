Туляки не могут дозвониться до "горячей линии" минздрава Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

16 ноября на заседании оперштаба был поднят вопрос о том, что жители региона не могут дозвониться на «горячую линию» минздрава Тульской области.

Зампредседателя правительства региона обосновал это так, что есть номера, по которым не дозваниваются из-за особенностей аппаратуры. Также, поступает большой поток звонков, и специалисты «горячей линия» могут за минуту поставить на ожидание лишь определенное количество звонков.

Глава региона поручил усилить работу системы так, чтобы большая часть звонков жителей региона отрабатывалась. - Нужно делать все для того, чтобы поток жалоб от жителей региона уменьшился», - подытожил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.