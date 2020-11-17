Роспотребнадзор нашел в одном детском саду грубые санитарные нарушения
Фото: Алексей ФОКИН
В Тульской области продолжаются коронавирусные проверки. Так, специалисты регионального Роспотребнадзора проверили 35 образовательных организаций на соблюдение установленных санитарных мер.
Около 15 школ и 14 детсадов, а также шести учреждений доп.образования проверку прошли. Однако один детский сад попался проверяющим на грубых нарушениях.
В результате этого на руководящее лицо было возбуждено административное дело, материалы которого отправились в суд для рассмотрения.