В Тульской области 96 пациентов находятся в реанимации и 87 - на ИВЛ Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области прошло оперативное совещание по вопросам коронавируса. Так, представители власти обсудили эпидобстановку в регионе, а также меры по ее улучшению.

На данный момент стационарное лечение проходят 1528 человек. Из числа этих пациентов 96 находятся в реанимации, а 87 – на ИВЛ.

Отметим, что для оказания помощи больным продолжают разворачиваться инфекционные госпитали. К открытию готовятся два госпиталя: на базе военного санатория «Слободка» и реанимационное отделение Тульской областной клинической больницы.