17 ноября в Туле массово отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 17 ноября, в Туле снова отключат свет по многим адресами. И это будет связано с запланированными работами, которые начнутся с 9:00 по мск. Об этом сообщает ТГЭС.

«Комсомолка» публикует полный график отключений электроэнергии на 17 ноября 2020 года.

С 9:00 до 12:00

Демидовская пл., 4-20 (чётн.), 13, 15, 31, 33-а; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)

С 9:00 до 16:00

ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 68, 115; ул. Октябрьская, 60, 64, 64-а

ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 111

ул. Михеева, 4-а, 4-б, 11; ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3; ул. Лозинского, 9/1; ул. Л. Толстого, 68

ул. Вяземская, 18; ул. Епифанская, 1-а; Демидовская пл., 7

п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60 (чётн.)

ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298.

ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в

п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87

п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.)

ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а; ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Оборонная, 52

ул. Оборонная, 53; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27

ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.)

ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.); ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.); ул. Староникитская, 77-а, 77-б