Тульская область получила 100% паспорт готовности к отопительному сезону Фото: Алексей ФОКИН

До 15 ноября все регионы страны должны были получить паспорта готовности к отопительному сезону. И среди всех регионов первое место заняла Тульская область, которая стала готова к отоплению на все 100%.

Так, паспорта готовности получили все 36 муниципальных объединения региона. Напомним, что отопительный сезон в Тульской области начался заблаговременно — 7 октября. Однако в начале поступило около 5000 жалоб, касающихся отопления, однако это на 30% меньше, чнм в 2019 году.

Больше всего жалоб поступило от жителей областной столицы, Щекинского и Ясногорского районов. Однако, все коммунальные недочеты были исправлены и дорабатываются и в настоящий момент.