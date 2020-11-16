В Тульской области планируют снять фильм "Москва - Петушки" Фото: Алексей ФОКИН

Стало известно, что в Тульской области могут пройти съемки фильма по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева «Москва − Петушки». Данный проект прошел первый этап конкурса «дебютов» в минкультуры страны. При прохождении второго этапа, начнется съемочный процесс.

Планируется, что съемки могут начаться в 2021 году и будут проходить на территории Тульского региона.

Отметим, что действие поэмы происходит в электропоезде в пути от Курского вокзала в Москве в направлении города Петушки, что во Владимирской области. Главным героем является Веничка − алкоголик-философ, беседующий с попутчиками и «ангелами» на темы о вечном, о культуре и политике.