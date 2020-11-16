В Тульской области 365 туристов не сдали тесты на коронавирус и скрылись от Роспотребнадзора Фото: Алексей ФОКИН

Начиная с 1 августа в Тульскую область вернулись 15 206 человек. Из этого общего количества туристов тесты на коронавирус по всем правилам сдали 14 841 человек, свои результаты они предоставили в Роспотребнадзор. Однако 365 жителей региона не захотели этого делать и скрылись от ведомства, предоставив в анкетах неверный адрес.

Всего же за своевременное отсутствие данных о прохождении теста Роспотребнадзор возбудил около 800 административных дел. 145 дел передано в суд, 42 из которых уже рассмотрено. Общая сумма штрафов составила 569 000 рублей.

Отметим, что каждый вернувшийся с зарубежного отдыха житель региона обязан сдать тесты на коронавирус, а его результаты предоставить в Роспотребнадзор. Не делая этого, граждане подвергают других людей риску заболевания и дальнейшему распространению инфекции.