В Тульской области в Тульской областной больнице развернется еще один "ковидный" госпиталь Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской областной больнице на базе Центра реабилитации уже идут работы по перепрофилированию палат в госпиталь для коронавирусных больных. Учреждения для помощи больным пациентам с COVID-19 откроется 1 декабря.

В учреждении развернется 129 коек, все работы планируют закончить к 25 ноября. Сейчас для работы в госпитале уже сформирован медперсонал, а также рабочее расписание.

Отметим, что к 20 ноября в Тульской области откроется госпиталь в военном санатории «Слободка» на 180 мест, а в течение 10 дней снова откроется госпиталь в манеже стадиона «Арсенал».