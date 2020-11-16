В Тульской области превысился эпидпорог по ОРВИ и гриппу Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа, при этом ее еще сопровождает коронавирусная статистика.

Так, на минувшей неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ впервые превысила эпидпорог на 14%. Однако, по славам главы Роспотребнадзора по региону, среди детей ситуация спокойная. Так, всего в двух образовательных учреждениях были зафиксированы вспышки заболеваемости. При этом чаще всего дети заражаются, непосредственно, в своей семье.

В большинстве от респираторных заболеваний пострадали взрослые, заболеваемость которых завысило пороговое значение на 73%. При этом 50% заболевших проживают именно в областной столице. Аналогичная история и с коронавирусом — 50% из заболевших являются жителями Тулы.