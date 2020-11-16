Туляков не будут загонять по домам в новогодние праздники Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 16 ноября, региональное правительство обсуждает вопросы по эпидобстановке на территории Тульской области. Однако одним из появившихся актуальных вопросов стал Новый год: будут или нет отмечать праздник туляки в привычном традиционном режиме?

Пока что в Тульской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий, которые по Указу будут действовать до 31 декабря. Однако, как отметил сам губернатор, конкретного и тотального запрета на проведение новогодних мероприятий в регионе нет, все стратегии и правила проведения будут приниматься исходя из эпидобстановки в декабре.

Также, по словам главы региона, никто не в праве запрещать отмечать людям Новый год. По предварительным данным, будут разрешены свободные прогулки на свежем воздухе, загонять людей по домам власти не собираются. Также планируется не подвергать заведения общепита новым ограничениям.