Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 ноября 2020: 138 заболевших и 71 выздоровевший

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 16 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Тульской области было установлено 138 случаев заболеваний коронавирусом. В числе заболевших оказались жители областной столицы и других региональных районов. Отметим, что это самое рекордное число во второй волне коронавируса на территории тульского края. Всего за период пандемии было установлено 14 468 случаев заболевания.

Вместе с тем зафиксировано число выздоровевших от «ковида» людей, но которое все же почти вдвое уступает заболевшим. Так, за минувшие сутки из медучреждений был выписан 71 человек. Всем пациентам пришли отрицательные тесты на ковид. Всего в Тульской области с инфекцией получилось справиться 12 144 жителям.

Есть на сегодня и данные об умерших людях с подтвержденным коронавирусом. Так, за минувшие сутки стало известь о еще двух скончавшихся пациентах. Всего за время наблюдения в области от COVID-19 скончалось 453 человека.