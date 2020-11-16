Глава Пролетарского района Тулы должность не менял Фото: Алексей ФОКИН

16 ноября в некоторых тульских СМИ появилась информация, что глава Пролетарского территориального округа Сергей Викторович Шестаков ушел со своего поста и получил повышение - должность замначальника по благоустройству администрации города Тулы.

Однако, как выяснилось, эта информация была не точной, и никаких кадровых перестановок в администрации города не происходило.

Чиновник занимает свой прежний пост и продолжает исполнять все те же обязанности.