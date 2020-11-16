936 жителей Тульской области заразились коронавирусом за прошедшею неделю Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб разместил новую актуальную статистику по коронавирусу за минувшую неделю, со 10 по 16 ноября. Так за прошедших семь дней с инфекцией смогли справится 659 жителей Тулы и других районов области. Им пришли отрицательные тесты на «ковид», и они были выписаны из медучреждений. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 12 144 человека.

Однако число заболевших все таки перевесило. За минувшую неделю коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 936 жителей всей Тульской области, кроме Арсеньевского района. Заболевшие были своевременно изолированы. Всего с марта месяца в регионе зарегистрировано 14 468 случаев заболевания COVID-19.

Продолжают от коронавируса и умирать. За прошедшую неделю инфекция была подтверждена у 13 умерших пациентов. Ими были жители Тулы, Алексина, Новомосковска, Ясногорска и жительница Московской области, которая лечилась в одной из больниц региона. Возраст усопших - от 49 до 82 лет., у всех в анамнезе – хронические заболевания. В общем количестве от COVID-19 в регионе умерло 453 человека.