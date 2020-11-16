Почти 800 раз нарушили права потребителей в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

За 2020 года в Тульской области ровно 789 раз нарушили права потребителей. Такую статистику дал региональный Роспотребнадзор, который за это время провел 266 внеплановых проверок и 130 административных расследований.

Самыми частыми нарушениями в ходе 29 контрольных закупок стали:

разная стоимость товара на ценнике и при сканировании товара на кассе;

неправильный подсчет веса и стоимости продуктов;

В итогам проверок в адрес различных юрлиц было составлено 508 постановлений об административном правонарушении. В общей сложности за год проверок ведомство выписало штрафы на сумму свыше 3 млн рублей.