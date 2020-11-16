Жители Тульской области могут позвонить на "горячие линии" по вопросам такси и каршеринга Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Тульской области заработали «горячие линии» по каршерингу и такси. Теперь жители региона смогут задать любой волнующих вопрос, касающихся услуг такси и каршеринга, специалистам Роспотребнадзора.

«Горячие линии» будут работать с 16 по 30 ноября по будням с 10:00 до 16:00 по мск с перерывом с 12 до 13 часов.

Публикуем номера «горячих линий» по каршерингу и такси:

Тула 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

Алексин 8 (902) 846-10-81;

Новомосковск 8 (48762) 6-54-70;

Суворов 8 (48763) 2-48-96;

Щекино 8 (48751) 5-34-30;

Ефремов 8 (48741) 6-31-81.