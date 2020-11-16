269 человек заболели коронавирусом за выходные дни в Тульской области

Публикуем коронавирусную статистику за 14 и 15 ноября Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие выходные, 14 и 15 ноября, в Тульской области продолжали появляться данные о коронавирусной картине в регионе. Так за два дня инфекция была подтверждена у 269 человек. В числе заболевших оказались жители Тулы и области. Все они были своевременно изолированы.

Вместе с этим, число выздоровевших за два дня продолжает конкурировать с заболевшими. Так, из медучреждений после повторных отрицательных тестов было выписано 216 пациентов.

Отметим, что за эти выходные все же были смерти с подтвержденным коронавирусом, но не так много. Всего от «ковида» скончалось двое человек.