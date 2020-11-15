Коронавирус в Тульской области, последние новости на 15 ноября 2020: 135 заболевших и 97 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 15 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 15 ноября за минувшие сутки в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 135 человек. Так диагноз поставили жителям Тулы и области. Все заболевшие были своевременно изолированы. В общем количестве в Тульской области инфекцией успели заразиться 14 330 человек.

Вместе с тем, за сутки “ковид” смогли победить 97 человек. Всего выздоровевших по области за время наблюдения - 12 073.

Отметим, что продолжаются и летальные исходы. Так, за минувшие сутки с подтвержденным коронавирусом скончалось еще двое пациентов. Всего смертей от “короны” по области - 451 случай.