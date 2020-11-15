Туляки порадовались первому снегу

Вечером 14 ноября погода порадовала туляков осадками в виде снега. Так, снегопад продолжился и в ночное время, оставив после себя первое снежное одеяние городских дорог, домов и деревьев. Сегодня, 15 ноября, снег снова пойдет в вечернее время, однако уже на следующей неделе его не будет при том, что температура воздуха резко уйдет в минус.

Поделимся фотографиями, которые прислали туляки в редакцию со своим видом из окна на первый снег.

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу