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Туляки порадовались первому снегу

В областной столице наступает зима
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Вечером 14 ноября погода порадовала туляков осадками в виде снега. Так, снегопад продолжился и в ночное время, оставив после себя первое снежное одеяние городских дорог, домов и деревьев. Сегодня, 15 ноября, снег снова пойдет в вечернее время, однако уже на следующей неделе его не будет при том, что температура воздуха резко уйдет в минус.

Поделимся фотографиями, которые прислали туляки в редакцию со своим видом из окна на первый снег.

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

Туляки порадовались первому снегу

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