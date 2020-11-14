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Чем удивят туляков на Куликовом поле 14 ноября?

Публикуем афишу мероприятий
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Чем удивят туляков на Куликовом поле 14 ноября?

Чем удивят туляков на Куликовом поле 14 ноября?

Фото: Алексей ФОКИН

В выходные дни, 14 и 15 ноября, в Тульской области музейно-мемориальном комплексе «Куликово поле» проведет для туляков и гостей из других регионов необычные мероприятия. Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, квестах, играх и необычных экскурсиях.

«Комсомолка» публикует афишу мероприятий на 14 ноября 2020 года.

11:00 Квест «Счастливая подкова»

Где: Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

Возрастные рекомендации – дети 12+, взрослые.

Предварительная запись по телефону: +7 (961) 261-31-02 или по e-mail: kondvor@kulpole.ru .

12:00 Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Возрастные рекомендации – 12+.

Вход свободный.

Предварительная запись по телефонам: +7 48743 4 36 01, +7 906 534 35 73 или по e-mail: visitkp@kulpole.ru .

13:00 Мастер-класс по колокольному звону

Где: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или по e-mail: mon@kulpole.ru .

14:00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

Где: Мемориал на Красном холме

Возрастные рекомендации – 12+.

Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

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