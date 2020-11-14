Чем удивят туляков на Куликовом поле 14 ноября?
Фото: Алексей ФОКИН
В выходные дни, 14 и 15 ноября, в Тульской области музейно-мемориальном комплексе «Куликово поле» проведет для туляков и гостей из других регионов необычные мероприятия. Гости смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, квестах, играх и необычных экскурсиях.
«Комсомолка» публикует афишу мероприятий на 14 ноября 2020 года.
11:00 Квест «Счастливая подкова»
Где: Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино
Возрастные рекомендации – дети 12+, взрослые.
Предварительная запись по телефону: +7 (961) 261-31-02 или по e-mail: kondvor@kulpole.ru .
12:00 Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»
Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом
Возрастные рекомендации – 12+.
Вход свободный.
Предварительная запись по телефонам: +7 48743 4 36 01, +7 906 534 35 73 или по e-mail: visitkp@kulpole.ru .
13:00 Мастер-класс по колокольному звону
Где: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или по e-mail: mon@kulpole.ru .
14:00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
Где: Мемориал на Красном холме
Возрастные рекомендации – 12+.
Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3-12-44, e-mail: krholm@kulpole.ru .