15 ноября в Куликовом поле пройдут необычные квесты, игры и экскурсии Фото: Алексей ФОКИН

В это воскресенье, 15 ноября, в музейно-мемориальном комплексе «Куликово поле» пройдут традиционные тематические мероприятия. Туляков и гостей региона порадуют мастер-классы, квесты, игры и необычные экскурсии.

Публикуем афишу мероприятий на 15 ноября 2020 года.

11:00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы

Где: Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

Возрастные рекомендации – дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или по e-mail: mon@kulpole.ru .

13:00 Интерактивная программа «Богатырские игры»

Где: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

Возрастные рекомендации – 12+.

Контактный телефон для бронирования мест: +7 (48735) 3-15-46, e-mail: mon@kulpole.ru .

14:00 Тематическая экскурсия «Как жили наши предки»

Где: Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Возрастные рекомендации – 8+.

Предварительная запись по телефонам: +7 (48743) 4-36-01, +7 906 534 35 73 или e-mail: visitkp@kulpole.ru .

14:15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины»

Где: Музей купеческого быта в Епифани

Продолжительность – 45 минут.

Возрастные рекомендации – 6+.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 7-22-65, e-mail: epifan@kulpole.ru .