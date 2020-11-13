Денис Мацуев сыграл на одной сцене с филармоническим симфоническим оркестром в Туле Фото: материалы пресс-служб

В четверг, 12 ноября, в Туле прошел концерт народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ, пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. Музыкант выступил вместе с коллективом Тульского филармонического симфонического оркестра. В программе прозвучали увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» и Второй фортепианный концерт П.И.Чайковского.

Как сказал народный артист, что он любит, когда в регионах рождаются такие блистательные коллективы, как тульский симфонический оркестр. Также музыкант пообещал, что еще обязательно приедет в Тулу.

Отметим, что это второе совместное выступление Дениса Мацуева и Тульского оркестра. Первый концерт музыкантов был в феврале этого года.