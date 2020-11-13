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Коронавирус в Тульской области, последние новости на 13 ноября 2020: 131 заболевший и 99 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 ноября 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 ноября 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 ноября 2020

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 131 человека. В числе заболевших оказались жители Тулы и области, все они были изолированны. Такие данные поступили от оперштаба на 13 ноября 2020 года.

Вместе с тем, за сутки из медучреждений были выписаны 99 человек, которые выздоровели после «ковида». Отметим, что данных о новых летальных случаях на сегодняшний день не поступало.

В общем количестве с момента наблюдения в Тульской области установлено:

14 061 — заболевших

11 857 — выздоровевших

449 — умерших с подтвержденным коронавирусом.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 ноября 2020

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 13 ноября 2020

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