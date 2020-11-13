В Туле на улице Генерала Маргелова неизвестный гражданин расстрелял чужие автомобили

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Жители Тулы опубликовали в социальных сетях новость о том, на улице Генерала Маргелова какой-то неизвестный человек расстреливает из пневматического ружья их припаркованные машины.

Местные жители утверждают, что это уже не первый случай. За последние полгода стрелок выходил на обстрел уже три раза. При этом туляки опасаются, что в скором жертвами неизвестного с ружьем могут стать не только машины, но еще и сами люди.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Местные жители хотят привлечь к такому инциденту внимание правоохранителей. В этом их и поддержали другие туляки, посоветовав обратиться в полицию.