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В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

Здание музея и всей площади загорелось разноцветными огнями
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

Фото: материалы пресс-служб

На здании филиала ГИМ, что находится на улице Металлистов 10 в Туле, появилась необычная архитектурная подсветка. Она подчеркивает архитектурные особенности бывшего особняка купцов Белолипецких.

В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

Фото: материалы пресс-служб

На фасаде здания разместилось около 500 светильников, прожекторов и светодиодная лента синего и оранжевого цветов. Краснокирпичные крылья строения, что выходят на Казанскую набережную и образуют Музейный двор, в вечернее время подсвечиваются оттенками розового. Так, здания будут подсвечиваться в нескольких режимах, а управлять ими будут дистанционно.

В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников

Фото: материалы пресс-служб

Все работы по подсветке здания и Музейной площади планируют завершиться к Новому году.

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