В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников
Фото: материалы пресс-служб
На здании филиала ГИМ, что находится на улице Металлистов 10 в Туле, появилась необычная архитектурная подсветка. Она подчеркивает архитектурные особенности бывшего особняка купцов Белолипецких.
В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников
Фото: материалы пресс-служб
На фасаде здания разместилось около 500 светильников, прожекторов и светодиодная лента синего и оранжевого цветов. Краснокирпичные крылья строения, что выходят на Казанскую набережную и образуют Музейный двор, в вечернее время подсвечиваются оттенками розового. Так, здания будут подсвечиваться в нескольких режимах, а управлять ими будут дистанционно.
В Туле на Музейной площади установили вечернюю подсветку из 500 светильников
Фото: материалы пресс-служб
Все работы по подсветке здания и Музейной площади планируют завершиться к Новому году.