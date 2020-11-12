В Тульской области экс-начальник отдела ГИБДД получил взятку и уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН

В Суворовском районе сотрудники следственного отдела завершили расследование уголовного дела, которое было заведено на экс-начальника ОГИБДД МОМВД России «Белевский». Так, бывший коллега подозревается в получение взятки.

Установлено, что в этом году с 11 по 12 июля этого года полицейский, находясь в Белеве, получил денежное вознаграждение от местного жителя через посредника. 50 000 рублей были переданы правоохранителю за то, чтобы сокрыть факт пьяного вождения. Экс-начальник положил к себе в карман деньги и тут же заработал уголовное дело от сотрудников УФСБ. Пойманный полицейский сознался в содеянном.

Да данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.