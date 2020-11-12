Младший инспектор исправительной колонии Тульской области попался на коррупции и других нарушениях закона Фото: Алексей ФОКИН

Следователи завершили расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, двух эпизодах мелкого взяточничества, а также в получении взятки.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2020 года младший инспектор по просьбе одного из осужденных тайно проносил на территорию исправительной колонии запрещенку в виде продуктов питания, лекарств и ножей. За такое добро он получал от просящего деньги. Всего экс-инспектор смог положить в карман более 7 000 рублей. Помимо этого, обвиняемый закрыл глаза на то, что один из осужденный пронес на режимную территорию мобильны телефон и пользовался им, нарушал режим отбывания наказания. За это он получил 30 000 от посредника. Все средства приходили ему на банковскую карточку.

Под влиянием собранных следствием доказательств младший инспектор полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.