Коронавирус в Тульской области, последние новости на 12 ноября 2020: 133 заболевших и 92 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 12 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 12 ноября, за минувшие сутки в Тульской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 132 жителей региона. Все заболевшие были своевременно изолированы. В общем же количестве число заболевших в области составляет 13 930 случаев.

Вместе количество выздоровевших людей за минувшие сутки составляет 97 случаев. Пациенты были выписаны из медучреждений после получения повторных отрицательных тестов на «ковид». Всего с марта месяца коронавирус смогли победить 11 758 человек.

Также, за прошедший день поступили данные о четырех умерших пациентах. У них был подтвержден COVID-19. Всего смертельных случаев от «короны» в регионе — 449 человек.