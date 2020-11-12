Родители тульских школьников могут сами перевести ребенка на дистант Фото: Алексей ФОКИН

Школьный вопрос в современной эпидобстановке стал очень актуальным и животрепещущим для многих родителей. Кто-то волнуется о том, не заболеет ли их ребенок, кто-то о системе безопасности в школе, однако для большинства родителей самым популярным стал вопрос о формате обучения: дистант или «очка»?

С 9 ноября все тульские школьники и студенты сузов снова вышли на очную форму обучения. При этом, как заявила глава регионального Минобразования, что школы могут уйти на дистанционку из-за плохой эпидобстановки по совместному решению с Роспотребнадзором. При этом, решился и вопрос с обеспечением людей компьютерной техникой. Те семьи, которые не могут позволить себе покупку компьютеров и планшетов, смогут взять необходимое оборудование в самой школе.

Однако, стало известно еще и то, что теперь родители сами могут выбрать в каком формате будет учиться их ребенок: в дистанционном или очном. Так, для того, чтобы перевестись на домашнее обучение, необходимо написать заявление на имя директора школы. Отправляясь на дистанционку, ученик будет получать домашние задания от учителей пи далее сдавать их на проверку. Также, допускается и проведение занятий по видеосвязи.