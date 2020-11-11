В Тульской области от коронавирусных осложнений скончался настоятель Сретенского храма Фото: материалы пресс-служб

В селе Любимовка, что находится в Воловском районе, покинул свет настоятель Сретенского храма, протоиерей Глеб Попков. Священнослужитель скончался на 54-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

О смерти настоятеля сообщила пресс-служба Тульской епархии. Отпевание Глеба Попкова пройдет 12 ноября после Божественной литургии в Успенском храме Богородицка.

Отметим, что это второй случай смерти от коронавируса в тульской епархии. Этой осенью, 17 октября, из-за «ковидных» осложнений на 64-м году жизни умер иерей Виктор Денежников.