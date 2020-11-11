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Тулякам порекомендовали не делать КТ при необходимости

На это есть несколько причин
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Тулякам порекомендовали не делать КТ при необходимости

Тулякам порекомендовали не делать КТ при необходимости

Фото: Алексей ФОКИН

11 ноября в режиме онлайн состоялся брифинг зампреда правительства Тульской области. На брифинге освящались одни из самых важных моментов, касающихся коронавируса.

Так, разбирая домашнее и стационарное лечение, жителям Тульской области напомнили, что не стоит делать КТ (компьютерную томографию), каждый раз при появлении признаков ОРВИ. Во-первых, эта процедура связана с высокой лучевой нагрузкой на организм человека, во-вторых, ее обычно применяют для исследования тяжелобольных пациентов, а в-третьих, это перегружает систему здравоохранения и сбивает оперативную работу врачей.

Поэтому, тулякам посоветовали не делать КТ на «всякий случай», отметив, что каждое свободное место даст нам возможность оперативно сделать ее тем, кому она действительно жизненно необходима.

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