Тулякам порекомендовали не делать КТ при необходимости Фото: Алексей ФОКИН

11 ноября в режиме онлайн состоялся брифинг зампреда правительства Тульской области. На брифинге освящались одни из самых важных моментов, касающихся коронавируса.

Так, разбирая домашнее и стационарное лечение, жителям Тульской области напомнили, что не стоит делать КТ (компьютерную томографию), каждый раз при появлении признаков ОРВИ. Во-первых, эта процедура связана с высокой лучевой нагрузкой на организм человека, во-вторых, ее обычно применяют для исследования тяжелобольных пациентов, а в-третьих, это перегружает систему здравоохранения и сбивает оперативную работу врачей.

Поэтому, тулякам посоветовали не делать КТ на «всякий случай», отметив, что каждое свободное место даст нам возможность оперативно сделать ее тем, кому она действительно жизненно необходима.