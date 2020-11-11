Жителям Тульской области рассказали о новом порядке лечения от коронавируса на дому Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 ноября, в Тульской области в режиме онлайн прошел брифинг по эпидобстановке в регионе. Основной темой для брифинга стал коронавирус. В нем рассказали о том, что в области начал работать новый алгоритм лечения пациентов на дому.

Жителям региона рекомендуют вызвать участкового врача сразу же при появлении первых симптомов. Теперь терапевт будет приходить на дом к заболевшим с экспресс-системой для проведения теста, результат которого будет готов уже через 15 минут, а также набором лекарств, который необходим для лечения «ковида». В случае, если тест покажет положительный результат, тулякам бесплатно выдадут лекарственные препараты.

Также у каждого медработника будет с собой чек-лист с тремя параметрами. Опираясь на эти параметры, врач будет принимать решение о том, нужно ли госпитализировать пациента или продолжать домашнее лечение. Так, по методическими рекомендациями, лечиться в домашних условиях могут только те, у кого болезнь протекает в легкой форме (сатурация не меньше 95%, температура менее 38 градусов, а частота дыхательных движений не больше 22). Однако, если у пациента болезнь протекает легко, но он все равно относится к группе риска, то его госпитализируют.

Так, при выявлении болезни в первый день врач назначает пациенту лечение, выдает лекарства, а после контролирует его состояние по телефону. За день клиент должен получить не менее трех звонков. В случае, если человек начнет себя чувствовать хуже, то здесь необходимо сразу же вызвать врача.