В Тульской области около 5-6% медиков заразились коронавирусной инфекцией Фото: Алексей ФОКИН

Всего в областных медучреждениях трудятся около 18 000 врачей и медработников. Из них порядка 5-6% заразились COVID-19.

На данный момент пациентам с подтвержденным коронавирусом помогают свыше 2000 сотрудников здравоохранения.

Отметим, что к борьбе с недугом присоединились с недавнего времени студенты-медики и ординаторы. Около 500 человек вошли в систему амбулаторно-поликлинического звена и около 80 — пошли работать в бригады скорой помощи.