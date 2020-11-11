Коронавирус в Тульской области, последние новости на 11 ноября 2020: 132 заболевших и 97 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 11 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 11 ноября, стала известна новая коронавирусная статистика по региону. Так, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 132 жителей Тулы и области. Все они были изолированы. В общем же количестве число заболевших в регионе достигло 13 979 случаев.

Вместе с числом забоелвших продолжает конкурировать и количество выздоровевших людей. Так за минувшие сутки из медучреждений были выписаны 97 жителей региона, они получили повторный отрицательный тест. Всего за время наблюдения от коронавируса смогли выздороветь 11 666 человек.

Однако все также продолжается и смертельная статистика. За прошедшие сутки поступили данные о трех скончавшихся пациентах, у которых был подтвержден COVID-19. Всего смертельных случаев от «ковида» в регионе — 445.