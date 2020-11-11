За неделю ОРВИ заболели 7 189 жителей Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. В настоящее время прививку от болезней сделали 544 476 человек, что составляет чуть больше 37% от общей численности населения региона.

«Относительно благополучная» - так охарактеризовали областную эпидобстановку по гриппу и ОРВИ. Так за минувшую неделю в медучреждениях было зарегистрировано 7189 случаев ОРВИ, что на 15% ниже эпидпорога.

Также, данным лабораторного наблюдения в регионе циркуляция вирусов не гриппозной этиологии.