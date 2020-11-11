В Туле на перекрестке улиц М. Горького и Октябрьской жестко столкнулись две легковушки

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Ночью 11 ноября в Туле на перекрестке улиц М.Горького и Октябрьской произошло серьезное ДТП. Дорогу не поделили два легковых автомобиля.

Авария произошло около 01:00 по мск. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. По их словам обе машины серьезно пострадали. У одной из них разбит перед, а вторую от удара вынесло на пешеходный переход, при этом машина еще и опрокинулась на бок.

фото: стоп-кадр Фото: соцсети

Все детали происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. О пострадавших пока тоже ничего неизвестно.