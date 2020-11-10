Зеленый день в Сбербанке: какие акции и скидки ждут клиентов?

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Васильевич Ющенко Фото: материалы пресс-служб

- Сергей Васильевич, что такое Зелёный день Сбербанка?

- Это наша традиционная акция скидок и специальных предложений, приуроченная ко Дню рождения Сбера – 12 ноября. Идея дарить подарки в день рождения Сбера нашла положительный отклик у наших клиентов. Мы проводим Зелёный день уже в третий раз под девизом «Самый выгодный день в году!»

- В какие сроки проводится акция? Это один день больших скидок или несколько?

- Зелёный день-2020 состоится 11 12 ноября для частных клиентов и 11 17 ноября - для корпоративных клиентов. Сегодня, 10 ноября, можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения.

11 и 12 ноября каждый сможет воспользоваться уникальными скидками и предложениями от банка, компаний экосистемы Сбера и её партнёров. В целом в акции принимают участие более 170 компаний из разных областей торговли и сферы услуг, которые предложат специальные скидки участникам Зелёного дня — 2020.

Кстати, 11 ноября, в первый день праздника на сайте sber.ru будут проходить трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера и о самых интересных предложениях.

- Зелёный день с каждым годом становится все более масштабным. Какие акции ждут клиентов в 2020 году?

- В этом году мы предлагаем клиентам широкий спектр скидок и акций от компаний экосистемы и от наших партнеров, и впервые - специальные предложения на востребованные банковские продукты, а также на новинки Сбер Конф - приставку SberBox и подписку СберПрайм.

- Скидки на ипотеку – это действительно новинка Зеленого дня. Расскажите о ней поподробнее?

- Мы предлагаем клиентам скидку до 20% на квартиры от застройщиков в более чем 600 жилых комплексах по всей стране (для клиентов с одобренной ипотекой Сбербанка, забронировать квартиры можно на сайте ДомКлик). Новостройки, участвующие в акции, будут отмечены специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Найти жилье/Квартиры в новостройках» на DomClick.ru.

- Какие компании экосистемы участвуют в акции?

- Свои предложения приготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Okko, Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберАвто, 2ГИС, СберЛогистика, «СберСтрахование» и прочие.

Кстати, СБЕР ЕАПТЕКА (крупнейшая в России сеть интернет-аптек) в Туле уже работает на самовывоз, количество заказов увеличилось в 1,5 раза. Клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ могут получить промокоды на скидку при покупке в рамках Зеленого дня (скидка 1000 рублей при первой покупке на 3999 рублей).

Отдельно скажу о СберАвто — это новыи удобныи сервис для выбора и покупки автомобиля онлаи н, который входит в экосистему Сбера. Личныи помощник подберёт автомобиль, кредит и страховку. Тульская область занимает второе место в Среднерусском банке (после Москвы) по количеству установок данного приложения.

- Какие же скидки приготовили компании экосистемы Сбера?

Перечислю некоторые предложения. Их, конечно, гораздо больше – с полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

СберПрайм — одна подписка, которая дает много возможностей! Более 20 000 фильмов и сериалов в Okko, 40 млн треков в СберЗвуке, скидки на поездки в такси и готовую еду из ресторанов, доставка продуктов, СБЕР ЕАПТЕКА и другие преимущества. Это стоит всего за 999 рублей на 2 года. При активном использовании подписки с ее помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года;

SberBoxPrime — всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц);

SberBox — всего 2490 рублей за приставку (обычная цена 3490 рублей);

Okko — 990 рублей за 3 месяца Оkko.Спорт + скидка 45% на продление на следующий год и 50% скидка на фильм. Смотрите 1 фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;

Delivery Club — Скидка 10% на заказ продуктов;

СберЗдоровье — Скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + 2 консультации узких специалистов в течение года;

СберМобайл — Скидка 25 на 3 месяца связи на все тарифы;

СБЕР ЕАПТЕКА - Скидка 1000 рублей на первую покупку при заказе от 3999 рублей;

- Какие еще компании предоставляют скидки в Зеленый день?

- Свои предложения делают более 170 партнёров Сбера, в том числе «Дочки-Сыночки, Xiaomi, McDonald’s, 220 Вольт, Эльдорадо, Lamoda, «Победа», «Газпромнефть», Детский мир, Huawei и др.

Так, Xiaomi предлагает скидку до 24 % на смартфоны, «Дочки-Сыночки» - скидку до 20 % на одежду и обувь, McDonald’s — выгодную пару с куриными стрипсами и напитком за 99 руб., «Эльдорадо» — скидку до 30%, Lamoda — скидку 25% на весь ассортимент, Huawei – скидку 30% на смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары и т.д.

- Сергей Васильевич, участвуют ли региональные партнеры в «Зеленом дне»?

- Да, в акции участвуют региональные партнеры Тульского отделения Сбербанка. Например, компания-производитель натуральных сладостей «Сладкие радости» предлагает клиентам скидку в 25%. Также наш партнер - компания «Devar», которая предлагает развивающие книги с дополненной реальностью, дарит скидку в 25 % на свою продукцию.

Кроме того, наши партнеры - компании застройщики предлагают дополнительные скидки на квартиры в ЖК Суворовский и ЖК Балтийский.

- Можно ли что-то предпринять, чтобы получить максимальные скидки и бонусы в ходе Зеленого дня?

- Для того, чтобы получить значительные скидки на «Зеленый день» раньше других, можно выполнить три простых действия. Авторизоваться на sber.ru по Сбер ID и открыть для себя предложения от онлайн-кинотеатра Okko, «Ситимобил» и «Папа Джонс».

Чтобы получить еще больше скидок, надо будет заполнить анкету о ваших интересах и оставить адрес электронной почты, чтобы мы напомнили вам о начале распродажи, за этот шаг вы получите скидки от СберЗдоровья, СберМобайл и «220 Вольт».

А если пригласите друга на страницу «Зеленого дня», то выполнение этого шага подарит вам еще несколько предложений от Delivery Club, «Дочки-Сыночки» и Xiaomi.

Все полученные за каждый из шагов скидки будут храниться в личном кабинете на странице sber.ru/179. Воспользоваться ими можно будет 11 и 12 ноября.

- Расскажите о предложениях для корпоративных клиентов. Кстати, почему для них акция длится более 2 дней?

- В Зеленый день для бизнеса банк подготовил ряд предложений: бизнес-карта Mastercard с кешбэком 10%; зарплатные выплаты без комиссии при подключении через СберБизнес и т.д. Сроки оформления и получения продуктов для бизнеса больше, чем для физических лиц. Именно поэтому для удобства наших корпоративных клиентов мы увеличили срок акции.

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомится на sber.ru.

- Специальные предложения в рамках Зеленого дня будут доступны только в онлайн?

Все наши предложения доступны на сайте. Если участник акции обратиться в отделение, то его в обязательном порядке проконсультируют по условиям акции, а также помогут ознакомиться с предложениями на сайте. В отделениях банка доступны продукты страхования, кредиты и вклады. Но в условиях пандемии коронавируса мы призываем пользоваться дистанционными сервисами. Это удобно и безопасно.

Зеленый день Сбербанка в этом году состоится 11-12 ноября. Фото: материалы пресс-служб

ПАО Сбербанк. 18+