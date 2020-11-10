Сергей Безруков получил награду военного кинофестиваля в Туле Фото: материалы пресс-служб

9 ноября в Туле прошла торжественная церемония открытия фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова. Отметим, что мероприятие прошло в онлайн режиме. Запись с открытия каждый желающий житель региона может посмотреть сегодня, 10 ноября, в 18:00 в группе «3D-кинотеатры Тульской области» во Вконтакте, на сайте Объединения центров развития культуры или же на сайте Минкультуры РФ.

В открытии принял участие и народный артист РФ Сергей Безруков. Он получил премию фестиваля за актерское мастерство.

Фестиваль открылся кинокартиной под названием «Калашников». Она повествует об истории легендарного конструктора-оружейника, создателя знаменитого автомата. Так, в ходе всего фестиваля кинопоказы будут проходить на 23 площадках региона, а зрители увидят 35 кинокартина: «ВОИНЫ ЧЕСТИ» (Китай), «КОРОЛЬ ПЕТР ПЕРВЫЙ» (Сербия, Греция), «ВРАГИ» (Грузия), «УРОКИ ФАРСИ» (Германия, Россия, Беларусь), и другие фильмы. Всего состоится 70 кинопоказов в следующих районах: Арсеньевский, Кимовский, Ясногорский, Чернский, Богородицкий, Суворовский и другие районы региона.

Конкурсная программа фестиваля состоит из 5 программ: «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткометражки), «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).