В Тульской области снова заработали горячие линии по коронавирусным вопросам Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Региональный Роспотребнадзор снова дал старт работе "горячих линий" по коронавирусу на территории Тульской области. Так, туляки снова могут позвонить в один из отделов роспотреба и задать любой интересующий вопрос, связанный с профилактикой и проведением противоэпидемических мероприятий.

Телефоны:

Управление Роспотребнадзора по Тульской области — (4872) 37-30-77 (по Туле, Киреевскому, Суворовскому, Дубенскому районам),

Алексинский территориальный отдел — (48753) 4-09-07 (по Алексинскому, Заокскому, Ясногорскому районам),

Ефремовский территориальный отдел — (48741) 6-10-11, (по Ефремовскому, Воловскому, Каменскому, Куркинскому районам),

Новомосковский территориальный отдел — (48762) 6-42-06 (по Новомосковску, Донскому, Богородицкому, Веневскому, Кимовскому, Узловскому районам),

Щекинский территориальный отдел — (48751) 5-33-81 (по Щекинскому, Белевскому, Плавскому, Тепло-Огаревскому, Одоевскому, Чернскому, Арсеньевскому районам).

"Горячие линии" работают ежедневно с 9.00 до 18.00.