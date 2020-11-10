Тульские школьники могут взять школьную технику для обучения на дистанционке Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня региональное Министерство образования рассказало об особенностях организации учебного процесса в дистанционном режиме. Так, был рассмотрен один из важных моментов — обеспечение техникой тех школьников, в семьях которых нет компьютерной техники.

Так, по словам министра, те семьи, которые не могут позволить себе покупку компьютера или планшета, могут взять технику в их учебном заведении. Такое правило будет действовать только тогда, когда в школе официально установится дистанционное обучение.

Также, уточнили и время работы детей за компьютером. Так, ученики младших классов должны работать за компьютеров в пропорции 1:3 (30 минут работают, потом 1,5 часа отдыхают), средние классы работают за техников в соотношении 1:2, а старшие - 1:1.