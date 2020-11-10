21 ноября в Тульской области откроется новый туристический маршрут Фото: Алексей ФОКИН

Во второй половине ноября в Тульской области откроется новый туристический маршрут, который будет связывать Тулу со станцией Астапово, где был сделан последний вдох великим писателем Л.Н.Толстым. Поезд будет проходить через Ясную Поляну и заканчиваться в Липецкой области.

Таким образом железнодорожное направление соединит сразу несколько областей. В один маршрут встанут Москва, Тула, усадьба писателя и музей, посвященный Л. Н. Толстому в Липецкой области.

Направление будет работать на постоянной основе. Открытие маршрута и дебютная поездка состоится 21 ноября.