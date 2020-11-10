Коронавирус в Тульской области, последние новости на 10 ноября 2020: 133 заболевших и 87 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 10 ноября 2020 Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день 10 ноября, в Тульской области появились новые данные о заболевших коронавирусом за минувшие сутки. Так, диагноз был подтвержден у 133 жителей региона. Все они были изолированы. В общем количестве число заразившихся достигло показателя 13 665 случаев.

Вместе с тем, за минувшие сутки из медучреждений были выписаны 87 пациентов, которые смогли победить коронавирус. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на «ковид». В общем количестве, число выздоровевших людей - 11 572.

Продолжается и смертельная статистика по коронавирусу. За минувшие сутки пришли данные о двух скончавшихся людях, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Общее число умерших от «ковида» в регионе — 442 человека.