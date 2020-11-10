Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

11 ноября некоторая часть Большой Тулы останется без холодной воды

Два поселка останутся обезвоженными
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
11 ноября некоторая часть Большой Тулы останется без холодной воды

11 ноября некоторая часть Большой Тулы останется без холодной воды

Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 11 ноября, часть в областной столице снова будут проходить работы на объектах водоснабжения. Из-за этого некоторая часть Большой Тулы временно останется без воды.

Так, 11 ноября с 9:00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в поселке Обидимо.

А с 10 часов утра вода исчезнет и в поселке Ильинка.

АО «Тулагорводоканал» предупреждает тулячков о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа после прекращения ремонтных работ.

Интересное

Рекомендуемые