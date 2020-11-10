11 ноября некоторая часть Большой Тулы останется без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 11 ноября, часть в областной столице снова будут проходить работы на объектах водоснабжения. Из-за этого некоторая часть Большой Тулы временно останется без воды.

Так, 11 ноября с 9:00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в поселке Обидимо.

А с 10 часов утра вода исчезнет и в поселке Ильинка.

АО «Тулагорводоканал» предупреждает тулячков о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа после прекращения ремонтных работ.