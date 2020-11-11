ПХ "Лазаревское"- полезная еда в школе и дома

Фирменный магазин "Лазаревская лавка" на ул. 9 Мая, дом 5. Фото: материалы пресс-служб

Почему «Докторская»? Потому что именно к этой колбасе предъявляются самые строгие требования. Даже ее название и история появления в далеком 1936 году связаны с пользой для здоровья: рецепт согласовывали с Народным комиссариатом здравоохранения. С тех пор только этот сорт колбасы включен в рацион питания в школах, детсадах и больницах.

К сожалению, сегодня далеко не вся «Докторская» на прилавках магазинов соответствует своему названию.

- Наше предприятие - одно из немногих, которое изготавливает «Докторскую» колбасу по старому, проверенному десятилетиями рецепту, - говорит Ольга Баранова, технолог ООО ПХ «Лазаревское». - Она производится строго по ГОСТу и обладает не только вкусом из детства, но и необходимыми диетическими свойствами.

Мы изготавливаем «Докторскую» исключительно из охлажденного мяса без добавления соевого белка, крахмала и усилителя вкуса. Секрет отменного вкуса нашей продукции в том, что говядину высшего сорта и полужирную свинину, которая идет на ее изготовление, мы производим сами. Под контролем находится весь цикл производства: от выращивания кормов для животных до появления колбасы на вашем столе. Так обеспечивается безопасность и соблюдение всех технологических и гигиенических стандартов, чтобы вы могли быть уверены, что завтрак вашего ребенка не только вкусный, но и полезный.

В "Лазаревской лавке" свежая продукция каждый день! Фото: материалы пресс-служб

Помимо «Докторской», к столу на каждый день подойдут сосиски «Молочные», «Говяжьи», «Лазаревские» и «Венские с сыром».

- Мои дети едят только нашу колбасу и сосиски, – добавляет генеральный директор ООО ПХ «Лазаревское» Кристина Федоровна Романовская.

Рацион школьника можно разнообразить и «лазаревскими» полуфабрикатами.

Полуфабрикаты? - переспросите вы! Да, именно! Котлеты «Лазаревские», «Говяжьи», «Домашние», «Гамбургер», фаршированные перцы, голубцы – простые и натуральные по составу. Все это, как и колбаса, изготавливается из высококачественного натурального сырья. Полуфабрикаты не обязательно жарить. Для сохранения полезных свойств их можно приготовить на пару или в духовке.

- Из молочных продуктов детям особенно нравятся наша творожная масса и сырники, вкус которых не отличить от домашних, - продолжает Ольга Баранова.

Вся молочная линейка «Лазаревского» вкусная и полезная. Сметану, молоко, масло, творог, ряженку мы производим исключительно из собственного сырья без добавления консервантов и растительных белков! Поэтому наша продукция давно является признанным стандартом качества и вкуса, имеет преданных поклонников не только в Тульской области.

«Лазаревские лавки» в Туле:

ул. Михеева, 23, +7 (910) 553-02-87;

ул. 9 Мая, 5, +7 (953) 193-57-91;

ул. Металлургов, 43-б,

+7 (953) 441-28-37;

ул. Металлургов, 90, +7 (910) 150-04-80;

ул. Ложевая, 133 (ост. «Ул. Калинина»),

+7 (953) 960-52-99;

ул. Кутузова, 33, +7 (953) 960-52-93;

ул. Максима Горького, 12,

+7 (950) 920-08-83;

ул. Дм. Ульянова, 2, +7 (953) 185-89-73;

ул. Первомайская, 9, +7 (950) 920-08-78;

ул. Марата, Плехановский рынок,

+7 (953) 441-28-47;

пр. Ленина, 131-в, +7 (953) 193-57-81;

ул. Пузакова, 5, +7 (953) 185-85-51;

пр. Ленина, 30, +7 (953) 441-28-38;

Калужское шоссе, 2, +7 (915) 680-60-17;

ул. Кауля, 18, +7 (910) 161-52-79;

ул. Академика Павлова, 2,

(бывший «Салют»), +7 (910) 150-06-28.

www.lazarevo.ru

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