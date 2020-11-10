В Тульской области врачи терапевты будут приходить на вызов с экспресс-тестами и лекарствами Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб во время второй волны коронавируса обсудил вопрос, касающийся тех людей, которые проходят домашнее лечение от COVID-19.

Как сказал губернатор Тульской области, что для таких пациентов все лекарства уже закуплены и есть в достаточном количестве. Также уже утверждено 7 схем лечения с использованием 16 препаратов.

Также в работе врачей будет нововведение. В ближайшее время врач-терапевт начнет приходить на вызов с экспресс-системой для проведения теста и лекарствами, которые будут необходимы заболевшему, если у него подтвердится диагноз.

Сейчас на складе имеется свыше 1 000 тест-систем.