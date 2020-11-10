В Тульской области 96 человек находятся в реанимации из-за коронавируса, а 93 - на ИВЛ Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области стационары четырех медучреждений ушли на карантин из-за коронавируса, а точнее выявленных случаев заболевания. Об этом сообщил глава регионального Минздрава.

Сейчас на госпитализации в Тульской области находится 1426 человек, 96 из которых в реанимации, 93 – на ИВЛ. Свободными осталось всего 177 коек.

Помощь заболевшим коронавирусом на оказывает свыше 2 000 медработников, 125 из которых привлечены из других регионов. При необходимости им дают места в гостинице для проживания.