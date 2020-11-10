Тульские школьники стали реже заболевать коронавирусом

Тульские школьники стали реже заболевать коронавиурсом Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области уровень заболеваемости среди школьников за последние несколько недель стал вдвое ниже, чем среди взрослых туляков. Об этом доложил региональный Роспотребнадзор. Также по словам ведомства, у всех детей, кто заразился коронавирусом, болезнь проходит в легкой или бессимптомной форме.

Как отметило Управление, что вообще само распространение инфекции среди школьников проходит в разы медленнее, чем у взрослых. Обычно выявляют всего 2% контактировавших.

Такие данные озвучили в ходе очередного оперативного заседания оперштаба по коронавирусу и эпидобстановке в Тульской области.