За неделю в Тульской области ОРВИ заболело 7189 человек Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 9 ноября, в Туле прошло очередное собрание оперштаба по коронавирусу и общей эпидобстановке в регионе. В ходе собрания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области доложил о том, что за минувшую неделю зарегистрировано 7189 случаев заболевания ОРВИ. Данная цифра говорит о том, что число заболеваемости ниже эпидпорога на 15%.

При этом случаев заболевания коронавирусом стало больше на 13% по сравнению с предыдущей неделей. Среднесуточный прирост заболеваемости составил 0,87%, а это ниже среднего уровня по России.

Отметим, что за минувшую неделю нетронутыми коронавирусом остались всего два региональных района: Арсеньевский и Куркинский.