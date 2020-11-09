В тульских аптеках продолжается дефицит лекарств от гриппа и ОРВИ Фото: Алексей ФОКИН

Неделю назад региональный Роспотребнадзор заявил на очередном оперативном совещании о нехватке лекарств в тульских аптеках. На сегодняшний день ситуация не изменилась: препаратов от ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний в аптеках не хватает.

На сегодняшнем оперативном совещании губернатор Тульской области раскритиковал работу чиновников за то, что те заранее не подготовили запас необходимых лекарств, зная и о возможной второй волне и о сезонных заболеваниях.

Однако, как подчеркнул глава региона, сейчас решаются наболевшие вопросы по наращиванию поставок препаратов, которые необходимы не только коронавирусным больным и людям с ОРВИ и гриппом, но и с другими заболеваниями.