Пожилым тулякам на самоизоляции бесплатно доставят продукты и лекарства Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продлили режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65+. Такая мера была введена, чтобы уменьшить количество появлений граждан в местах массового скопления людей. Так должен уменьшиться уровень заболевания коронавирусом среди людей преклонного возраста.

Для того, чтобы пожилые туляки меньше выходили в магазины, стояли в очередях и в переполненном общественном транспорте, в Туле снова открыли волонтерскую помощь по бесплатной доставке продуктов питания и лекарств. Отметим, что все товары человек оплачивает полноразмерно, а вот доставка для него будет совершенно бесплатной.

Для того, чтобы оставить заявку на получение бесплатной курьерской помощи, необходимо позвонить по телефону: 8-800-200-52-26. Звонок бесплатный. Диспетчер работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, а в выходные дни — автоответчик.